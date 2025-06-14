Кому в Україні виплачуватимуть військову пенсію понад 23 тисячі гривень

В Україні пенсія за вислугу років для військовослужбовців може сягати 23 тисяч гривень. Однак для цього необхідно відповідати певним вимогам.

Хто може отримувати пенсію високу військову пенсію

Щоб вийти на пенсію та претендувати на виплати у розмірі до 23 тисяч гривень, українські військовослужбовці повинні відповідати одній з двох умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Перша передбачає вислугу не менше 25 років. Друга умова – це досягнення 45-річного віку за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких мінімум 12 років і 6 місяців припадають саме на військову службу.

Від чого залежить розмір пенсії військового

Сума пенсії за вислугу років залежить від грошового забезпечення, яке військовий отримував на останній посаді. Виплати розраховують у відсотках до цієї суми: чим більший стаж – тим вища пенсія. Водночас:

Якщо у військового є 20 років вислуги, він отримує 50% від грошового забезпечення.

За кожен додатковий рік служби до 25 років додається ще по 3%.

Тим, хто має понад 25 років загального стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців припадає на військову службу, пенсію нараховують у розмірі 50% за 25 років, а за кожен наступний рік ще по 1%.

Важливо! Максимальний розмір пенсії за вислугу в Україні обмежений законом. Вона не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець.