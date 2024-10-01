Україна отримала грант від Японії: куди спрямували 2,5 мільярда гривень

Кабінет міністрів України розподілив грант у розмірі 2,548 мільярда гривень від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). На що спрямували кошти, читайте далі.

На що спрямували кошти гранту від Японії

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, кошти спрямовані на програми екстреного відновлення у сферах енергетики, безпеки та інфраструктури.

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Спрямовано кошти гранту в сумі 2 мільярди 548 мільйона гривень, які надходять відповідно до Грантової угоди для Програми екстреного відновлення (Фаза 3) між Японським агентством міжнародного співробітництва та урядом України від 19 лютого 2024 за спеціальним фондом державного бюджету, за новими програмами,

– йдеться у повідомленні.

Відтак, Кабінет Міністрів виділив значні кошти на придбання обладнання для різних державних установ. Зокрема:

Міністерство енергетики отримає 1,3 мільярда гривень для забезпечення енергетичних потреб;

для забезпечення енергетичних потреб; Міністерству внутрішніх справ виділено 728 мільйонів гривень для Державної служби з надзвичайних ситуацій, які будуть спрямовані на закупівлю обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування.

для Державної служби з надзвичайних ситуацій, які будуть спрямовані на закупівлю обладнання та конструкцій для гуманітарного розмінування. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 520 мільйонів гривень на придбання обладнання для покращення транспортного сполучення.

Зауважте! Крім того, уряд затвердив порядок використання коштів, які надходять у рамках цієї грантової угоди.