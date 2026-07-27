28 років страхового стажу: чи вдасться вийти на пенсію цьогоріч

У 2026 році для виходу на пенсію за віком знову діють нові вимоги до страхового стажу. Розбираємося, які можливості матимуть українці, які накопичили 28 років стажу.

Чи вдасться вийти на пенсію у 2026 році?

Так, але не одразу після досягнення 60 років. Українці, які у 2026 році матимуть 28 років страхового стажу, не зможуть оформити пенсію за віком у цьому віці.

Водночас такого стажу буде достатньо, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 роки, якщо виконані інші вимоги пенсійного законодавства, нагадує Пенсійний фонд.

У 2026 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

у 60 років – не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 33 років страхового стажу;

у 65 років – від 15 до 23 років страхового стажу.

Таким чином, 28 років страхового стажу не дають права на пенсію у 60 років, але дозволяють оформити її після досягнення 63-річного віку.

Якою буде пенсія за 28 років страхового стажу?

Кількість років страхового стажу сама по собі не визначає розмір пенсії. Навіть люди з однаковим стажем можуть отримувати різні суми.

Довідково: Під час розрахунку пенсії враховують не лише страховий стаж, а й розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок, а також показник середньої заробітної плати, який застосовується для обчислення пенсій.

За наявності 28 років страхового стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,28. Водночас остаточний розмір виплати залежатиме від офіційного заробітку людини. Чим вищою була зарплата, з якої сплачувалися страхові внески, тим більшою буде пенсія.

Якщо ж частину доходу виплачували неофіційно або заробіток був невисоким, це може суттєво вплинути на розмір майбутньої виплати.

Раніше ми також писали про те, що буде з українцями, які не накопичили необхідний страховий стаж для виходу на пенсію. У такому разі право на пенсійні виплати залежить від кількості років стажу та віку людини.