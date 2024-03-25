Березнева індексація: який розмір пенсії по інвалідності у III групи

У березні відбулася масштабна індексація пенсій. Зміни торкнулися і виплат по інвалідності.

Які зараз пенсії по інвалідності III групи

Пенсії по інвалідності громадян, яким призначена III група інвалідності, вираховують відповідно до індивідуальних показників. Йдеться про вік особи та обставини набуття каліцтва.

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Виплати по інвалідності прямо залежать від вікових. Особи з III групою отримують 50% від пенсії за віком. Для інших це співвідношення таке:

особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%.

На суму виплат також впливає те, чи продовжує особа працювати. Якщо громадянин з III групою інвалідності безробітний, він отримує щонайменше – 2 520 гривень. А от, якщо особа з цим ступенем каліцтва і надалі працює, її мінімальні виплати становлять уже 2 093 гривні.

Як змінились виплати по інвалідності для військових

В окремому порядку вираховуються виплати по інвалідності для постраждалих від аварії на ЧАЕС та оборонців України. Для військових мінімальні виплати, після зростання прожиткового мінімуму, такі:

для осіб з інвалідністю І групи, набутої внаслідок участі у військових діях – 15 347 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень.

У ліквідаторів Чорнобильської катастрофи мінімальні виплати по інвалідності становлять:

для осіб з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;

ІІ групи – 11 446,77;

ІІІ групи – 8 585,08.

Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи призначена група змінюється, коригують і виплати.