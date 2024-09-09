30 тисяч гривень винагороди: які військові мають право на ці виплати

На час воєнного стану держава забезпечує військовим додаткові виплати. Цього року ці кошти надаються лише окремим категоріям військовослужбовців.

Винагорода у 30 тисяч гривень

З 1 лютого 2023 року військовим, які знаходяться у тилу, скасовано виплату винагороди у розмірі 30 тисяч гривень. Така умова продовжує діяти також зараз, у вересні 2024 року.

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Втім, на сьогодні військові, які виконують бойові або спеціальні завдання у рамках оборони України та захисту безпеки населення і державних інтересів – таки отримують винагороду до 30 тисяч гривень.

Зауважте! Згідно з окремим пунктом законопроєкту, додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч гривень нараховується пропорційно на місяць. Це означає, що виплата може варіюватися від 0 до 30 тисяч гривень залежно від конкретного нарахування.

Однак, також визначено, що ця сума виплачується й іншим категоріям: