30 тисяч гривень винагороди: які військові мають право на ці виплати
На час воєнного стану держава забезпечує військовим додаткові виплати. Цього року ці кошти надаються лише окремим категоріям військовослужбовців.
Винагорода у 30 тисяч гривень
З 1 лютого 2023 року військовим, які знаходяться у тилу, скасовано виплату винагороди у розмірі 30 тисяч гривень. Така умова продовжує діяти також зараз, у вересні 2024 року.
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Втім, на сьогодні військові, які виконують бойові або спеціальні завдання у рамках оборони України та захисту безпеки населення і державних інтересів – таки отримують винагороду до 30 тисяч гривень.
Зауважте! Згідно з окремим пунктом законопроєкту, додаткова винагорода в розмірі до 30 тисяч гривень нараховується пропорційно на місяць. Це означає, що виплата може варіюватися від 0 до 30 тисяч гривень залежно від конкретного нарахування.
Однак, також визначено, що ця сума виплачується й іншим категоріям:
- особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- начальницькому складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро;
- поліцейським.