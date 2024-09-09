Вознаграждение в 30 тысяч гривен

С 1 февраля 2023 года военным, которые находятся в тылу, отменена выплата вознаграждения в размере 30 тысяч гривен. Такое условие продолжает действовать также сейчас, в сентябре 2024 года.

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Впрочем, на сегодня военные, которые выполняют боевые или специальные задачи в рамках обороны Украины и защиты безопасности населения и государственных интересов – таки получают вознаграждение до 30 тысяч гривен.

Заметьте! Согласно отдельному пункту законопроекта, дополнительное вознаграждение в размере до 30 тысяч гривен начисляется пропорционально в месяц. Это означает, что выплата может варьироваться от 0 до 30 тысяч гривен в зависимости от конкретного начисления.

Однако, также определено, что эта сумма выплачивается и другим категориям: