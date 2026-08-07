320 гривень щомісяця завдяки одній довідці: за що держава доплачує пенсіонерам

Держава щомісяця доплачує окремим пенсіонерам 320 гривень, але така виплата доступна не кожному. Хто може претендувати на ці кошти, читайте далі.

Доплата у 320 гривень до пенсії: хто може отримати

Не всі пенсіонери знають, що окреме посвідчення може дати право на щомісячну доплату до пенсії. Ідеться про надбавку для Почесних донорів України, яка у 2026 році становить 320 гривень.

Попри поширену думку, цю виплату не скасували повністю. Як зазначають у Пенсійному фонді України, право на неї зберегли громадяни, які набули статусу Почесного донора України або Почесного донора СРСР до 25 січня 2026 року.

Зверніть увагу! Для тих, хто набув цього статусу після 26 січня 2026 року, щомісячну надбавку законодавством уже не передбачено.

Розмір виплати становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. Саме після його перегляду у 2026 році сума надбавки зросла до 320 гривень. Для порівняння: у 2025 році Почесні донори отримували 292 гривні щомісяця.

Яке посвідчення дає право на доплату

Право на надбавку мають пенсіонери, які отримали посвідчення "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР" до 25 січня 2026 року.

Такий статус присвоюють громадянам, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз цільної крові або 60 максимально допустимих доз плазми. Також його можуть набути люди, які поєднували донації крові та її компонентів відповідно до вимог законодавства.

Довідка. Після присвоєння статусу видають посвідчення та нагрудний знак, які підтверджують право на відповідні пільги.

Як оформити щомісячну надбавку

Щоб отримувати доплату до пенсії, треба звернутися в Пенсійний фонд України із заявою та документами, що підтверджують право на виплату.

Для оформлення знадобляться:

заява про призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

посвідчення "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Також ми раніше писали про те, що українське законодавство передбачає низку доплат до пенсій залежно від віку, статусу чи особливих заслуг. Одні надбавки призначають автоматично, інші ж лише після подання заяви та документів.