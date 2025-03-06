Посилення партнерства: Нідерланди планують виділити Україні мільярдну допомогу

Нідерланди обговорюють виділення Україні мільярдної підтримки у 2026 році для зміцнення обороноздатності та підтримки економіки. Це рішення стане важливим кроком у розвитку партнерства між країнами.

Скільки отримає Україна від Нідерландів

Під час парламентських дебатів прем'єр-міністр Дік Схооф заявив, що у 2026 році Нідерланди планують виділити Україні близько 3,5 мільярда євро, зберігаючи курс на підтримку, передає 24 Канал із посиланням на NOS.

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Втім, у коаліції поки немає повної єдності. Лідер Партії свободи Герт Вілдерс заявив, що його партія підтримає виділення коштів, якщо паралельно вживатимуться заходи для зниження цін на продукти та комунальні послуги для громадян.

Зверніть увагу! Загальний обсяг допомоги вже досяг приблизно 5,8 мільярда євро.

Коаліція шукає баланс між безпекою та добробутом

Обговорення допомоги Україні загострюється напередодні перемовин щодо весняного меморандуму в коаліції. Партія свободи та Фермерсько-громадянський рух наполягають, що збільшення витрат на безпеку й оборону не повинно підривати купівельну спроможність громадян.

У цьому контексті також порушується питання використання заморожених російських активів Схооф зазначив на обговоренні, що мир у Європі залежить від військової підтримки США, тому уряд приділяє особливу увагу зміцненню відносин із президентом Дональдом Трампом.