На яких умовах Україна хоче отримати 50 мільярдів від G7

Україна поставила власні ключові умови для виділення 50 мільярдів доларів, які можуть бути надані вже у 2025 році. Міністр фінансів Сергій Марченко запропонував дочекатися комюніке за результатами саміту лідерів G7.

Які умови висунула Україна

Після цього розпочнеться технічна робота для правильного структурування рішення щодо виділення коштів. Про це Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Україна також активно брала участь у вирішенні цього питання і висунула свої основні умови:

Україна повинна отримати кошти в цьому році. Кошти повинні мати безумовний характер. Кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, яких потребує Україна.

Сергій Марченко Міністр фінансів України До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек – конфіскація активів, на якій ми також наполягали.

Як 50 мільярдів допоможуть Україні

Ці кошти відкривають перспективи для України у 2025 році. За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 мільярдів доларів, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим як у військових видатках, так і в соціально-гуманітарних потребах.

Ми не мали тих запевнень, які були необхідні. Зараз, ми сподіваємося, що ці запевнення отримані, і технічні команди напрацюють відповідні рішення. Це дає нам перспективу сформувати бюджет на 2025 рік, який передбачатиме всі необхідні видатки,

– пояснює міністр.

Ці кошти будуть брати із заморожених російських активів. Відповідне рішення вже погодили в Єлисейському палаці.