Які умови висунула Україна

Після цього розпочнеться технічна робота для правильного структурування рішення щодо виділення коштів. Про це Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Україна також активно брала участь у вирішенні цього питання і висунула свої основні умови:

Україна повинна отримати кошти в цьому році. Кошти повинні мати безумовний характер. Кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі та видатки, яких потребує Україна.

Сергій Марченко Міністр фінансів України До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек – конфіскація активів, на якій ми також наполягали.

Як 50 мільярдів допоможуть Україні

Ці кошти відкривають перспективи для України у 2025 році. За словами Марченка, без рішення щодо виділення 50 мільярдів доларів, 2025 рік виглядав для України абсолютно незакритим як у військових видатках, так і в соціально-гуманітарних потребах.

Ми не мали тих запевнень, які були необхідні. Зараз, ми сподіваємося, що ці запевнення отримані, і технічні команди напрацюють відповідні рішення. Це дає нам перспективу сформувати бюджет на 2025 рік, який передбачатиме всі необхідні видатки,

– пояснює міністр.

До слова! Ці кошти будуть брати із заморожених російських активів. Відповідне рішення вже погодили в Єлисейському палаці.