Кредит для України

Після багатомісячних дискусій про те, як використати прибутки, отримані від заморожених російських активів, цей план має отримати підтримку лідерів на саміті в Італії цього тижня. Країни "Великої сімки" нададуть Україні кредити, які будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих коштів у розмірі приблизно 280 мільярдів доларів США, більша частина з яких знаходиться в Європі.

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Очікується, що ця угода забезпечить критично важливу підтримку для України в середньостроковій перспективі та допоможе задовольнити її фінансові потреби до 2025 року і надалі.

Зауважте! Згідно з механізмами, які будуть підписані в Італії, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, отримані від активів, з часом будуть використані для повернення цих грошей.