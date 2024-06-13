Кредит для Украины

После многомесячных дискуссий о том, как использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, этот план должен получить поддержку лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны "Большой семерки" предоставят Украине кредиты, которые будут погашаться за счет доходов, полученных от заблокированных средств в размере примерно 280 миллиардов долларов США, большая часть из которых находится в Европе.

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Ожидается, что это соглашение обеспечит критически важную поддержку для Украины в среднесрочной перспективе и поможет удовлетворить ее финансовые потребности до 2025 года и в дальнейшем.

Обратите внимание! Согласно механизмам, которые будут подписаны в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов, со временем будут использованы для возврата этих денег.