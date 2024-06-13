Курс валют у банках

Станом на ранок 13 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,36 гривні (+1 копійка проти 12 червня), а продаж – 40,90 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,55 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 44,35 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,85 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,95 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 44,20 гривні (+5 копійок), а продають за 44,45 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 12 червня, обмінники купують долар у середньому за 40,20 гривні (-20 копійок), а продають – за 40,88 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – за (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,95 гривні (-2 копійки), а продаж – 44,35 гривні (-10 копійок).

На якому рівні буде курс долара

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що фактори, що впливатимуть на валютний ринок, майже не зміняться наступного тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолару", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси.

Лєсовий додав, що водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.

Зауважте! Очікується, що основні характеристики валютного ринку з 17 по 23 червня становитимуть: міжбанк – 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 гривень за євро, готівковий ринок – 40 – 41,2 гривні за долар та 43 – 46 гривень за євро.

За словами банкіра, очікуване "заморожування" девальваційних процесів ймовірно триватиме щонайменше до кінця червня. А це означає, що можна розраховувати на досить стабільні курсові показники.





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