Курс валют у банках

Станом на ранок 12 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,35 гривні (+5 копійок проти 11 червня), а продаж – 40,90 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,40 гривні (-15 копійок), а продаж – у середньому за 44,27 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (без змін), а продаж – 40,90 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 44,15 гривні (без змін), а продають за 44,30 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,20 гривні (-20 копійок), а продають – за 40,88 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – за (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,95 гривні (-2 копійки), а продаж – 44,35 гривні (-10 копійок).

Який курс долара прогнозують цього тижня

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що минулого тижня Нацбанк зменшив обсяг інтервенцій до 694,1 мільйона доларів, що майже на 400 мільйонів доларів менше, ніж попереднього тижня.

Золотько додала, що наприкінці минулого тижня готівковий курс був в більш-менш стабільному діапазоні – 40,7 – 40,8 гривні за долар.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня буде дещо менша волатильність на ринку, аніж минулого тижня.

Відтак будуть спроби у готівковому сегменті подолати позначку 41 гривню за долар. Але ймовірність закріпитися вище неї доволі низька.

Важливо! Прогнозується, що готівковий долар буде на рівні 40,6 – 41,3 гривні за долар цього тижня.

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