Курс валют у банках

Станом на ранок 11 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,30 гривні (+15 копійок проти 10 червня), а продаж – 40,85 гривні (+11 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,55 гривні (-5 копійок), а продаж – у середньому за 44,30 гривні (-14 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,89 гривні (+9 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро купують за 44,15 гривні (-2 копійки), а продають за 44,35 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,55 гривні (+16 копійок), а продають – за 41 гривню (+17 копійок), за даними finance.ua.

(+16 копійок), а продають – за (+17 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,95 гривні (+13 копійок), а продаж – 44,44 гривні (-17 копійок).

Чи буде курс понад 41 гривню цього тижня

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що за минулий тиждень обсяг інтервенцій Національного банку зменшився – до 694,1 мільйона доларів. Це майже на 400 мільйонів доларів менше, ніж попереднього тижня.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Мінімальних позначок вартість долара на готівковому ринку досягла в середині тижня, коли курс продажу опустився до 40,6 – 40,7 гривні за долар. А ближче до п’ятниці ситуація на ринку стабілізувалася, і готівковий курс встановився на більш-менш стабільному рівні в діапазоні 40,7 – 40,8 гривні за долар.

Водночас цього тижня банкірка прогнозує, що буде дещо менша волатильність на ринку, аніж минулого тижня.

У готівковому сегменті не виключені спроби подолати позначку 41 гривню за долар, хоча ймовірність закріпитися вище неї доволі низька,

– додає Золотько.

Зауважте! Вартість готівкового долара протягом цього тижня коливатиметься в діапазоні 40,6 – 41,3 гривні за долар.

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