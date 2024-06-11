Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,30 гривны (+15 копеек против 10 июня), а продажа – 40,85 гривны (+11 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,55 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 44,30 гривны (-14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,89 гривны (+9 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро покупают по 44,15 гривны (-2 копейки), а продают за 44,35 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,55 гривны (+16 копеек), а продают – за 41 гривну (+17 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают – за (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,95 гривны (+13 копеек), а продажа – 44,44 гривны (-17 копеек).

Будет ли курс более 41 гривны на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что за прошедшую неделю объем интервенций Национального банка уменьшился – до 694,1 миллиона долларов. Это почти на 400 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Минимальных отметок стоимость доллара на наличном рынке достигла в середине недели, когда курс продажи опустился до 40,6 – 40,7 гривны за доллар. А ближе к пятнице ситуация на рынке стабилизировалась, и наличный курс установился на более-менее стабильном уровне в диапазоне 40,7 – 40,8 гривны за доллар.

В то же время на этой неделе банкир прогнозирует, что будет несколько меньшая волатильность на рынке, чем на прошлой неделе.

В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая,

– добавляет Золотько.

Заметьте! Стоимость наличного доллара в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 40,6 – 41,3 гривны за доллар.

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