50 мільярдів євро від ЄС — Шмигаль розповів, як Україна їх отримуватиме

Україна буде отримувати до 50 мільярдів євро від Європейського Союзу до 2027 року. перший платіж у розмірі шести мільярдів євро надійде вже у травні 2024 року.

Як надходитимуть кошти

Першу частину суми Україна отримає через програму Ukraine Facility. Після цього країна почне виконувати встановлені умови для продовження отримання фінансової допомоги. Про це міністр заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України І далі, починаючи з травня, ми виконуватимемо певні заходи та реформи, прописані в українському плані. Там приблизно від 70 до 100 заходів. Вони виконуватимуться протягом 4 років.

Він додав, що фінансова підтримка від ЄС буде надходити Україні щоквартально.

Перший транш від ЄС

Прем'єр-міністр наголосив на тому, що Україна вже встигла отримати початкові 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, із запланованим надходженням додаткових 1,5 мільярда євро у квітні.

Наступні виплати будуть здійснені після виконання певних умов. Загалом, ці умови передбачають внутрішні зміни в Україні відповідно до плану реформ, розробленого українським урядом.

Програма Ukraine Facility

У лютому лідери Європейського Союзу на саміті дали зелене світло програмі Ukraine Facility, зобов'язавшись переказати Україні 50 млрд євро до кінця 2027 року.

! Ця ініціатива включає в себе встановлення певних критеріїв, які Україна повинна виконувати для продовження отримання фінансової допомоги від ЄС. Невиконання цих умов може призвести до призупинення виплат.

28 лютого програма була офіційно схвалена Радою ЄС, що означало її вступ у дію і можливість початку виплат Україні.