Деякі військові отримають 50 тисяч гривень надбавки у березні

З 1 лютого діятиме новий порядок нарахування доплат військовим. Зокрема, вводиться нова надбавка у розмірі 50 000 гривень.

Хто має право на отримання цієї надбавки

Згідно з наказом міністра оборони Олексія Резнікова, оплата 50 000 гривень призначається військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових дій).

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Як пояснив начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль, ця сума може призначатися і для тимчасових, і для постійних органів військового управління.

Які військові матимуть право отримувати ці 50 000, буде затверджувати Головнокомандувач ЗСУ. Це також залежатиме від районів, тобто не обов'язково, щоб людина перебувала в районі бойових дій, – зазначив начальник управління,

– сказав він у коментарі LB.ua.

Нагадаємо, у лютому стало відомо про нововведення щодо нарахування військовослужбовцям доплат. З березня надбавки до зарплатні отримуватимуть ті військовослужбовці, які виконують бойові накази та перебувають у районах ведення бойових дій.