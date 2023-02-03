Хто має право на отримання цієї надбавки
Згідно з наказом міністра оборони Олексія Резнікова, оплата 50 000 гривень призначається військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових дій).
Актуально З 1 лютого зміниться порядок нарахування зарплатні військовослужбовцям
Як пояснив начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки Міністерства оборони Олег Рогаль, ця сума може призначатися і для тимчасових, і для постійних органів військового управління.
Які військові матимуть право отримувати ці 50 000, буде затверджувати Головнокомандувач ЗСУ. Це також залежатиме від районів, тобто не обов'язково, щоб людина перебувала в районі бойових дій, – зазначив начальник управління,
– сказав він у коментарі LB.ua.
Нагадаємо, у лютому стало відомо про нововведення щодо нарахування військовослужбовцям доплат. З березня надбавки до зарплатні отримуватимуть ті військовослужбовці, які виконують бойові накази та перебувають у районах ведення бойових дій.