Дехто з українців у 2025 році отримає доплату на комунальні послуги
Жителі України мають можливість отримати фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень для оплати житлово-комунальних послуг. Цю програму підтримки реалізує Івано-Франківська міська громада.
Хто отримає виплати на комуналку
Ці виплати спрямовані на підтримку осіб, які безпосередньо задіяні у бойових діях, але не мають пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
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Допомога передбачена для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, але:
- не мають статусу учасника бойових дій (УБД);
- не користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг.
Міський голова повідомив, що у 2024 році допомогу на оплату комунальних послуг отримали 479 військових.
Цікаво! Загальна сума виплат склала 2 319 000 гривень.
Подати заявку на цю фінансову підтримку можна особисто в будь-якому ЦНАПі громади або скористатися онлайн-режимом для оформлення.