Кто получит выплаты на коммуналку

Эти выплаты направлены на поддержку лиц, которые непосредственно задействованы в боевых действиях, но не имеют льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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Помощь предусмотрена для военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях, но:

не имеют статуса участника боевых действий (УБД);

не пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Городской голова сообщил, что в 2024 году помощь на оплату коммунальных услуг получили 479 военных.

Интересно! Общая сумма выплат составила 2 319 000 гривен.

Подать заявку на эту финансовую поддержку можно лично в любом ЦНАПе громады или воспользоваться онлайн-режимом для оформления.