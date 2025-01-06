Хто отримає виплати на комуналку

Ці виплати спрямовані на підтримку осіб, які безпосередньо задіяні у бойових діях, але не мають пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Допомога передбачена для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, але:

не мають статусу учасника бойових дій (УБД);

не користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг.

Міський голова повідомив, що у 2024 році допомогу на оплату комунальних послуг отримали 479 військових.

Цікаво! Загальна сума виплат склала 2 319 000 гривень.

Подати заявку на цю фінансову підтримку можна особисто в будь-якому ЦНАПі громади або скористатися онлайн-режимом для оформлення.