Тарифи на світло можуть здорожчати до 6-7 гривень: чи планується зростання

Тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 6-7 гривень за кіловат-годину. А для бізнесу електроенергія може подорожчати до 11-12 гривень.

Як може зрости тариф

Про це в інтерв'ю "Новини.Live" повідомив очільник підкомітету з питань електроенергетики Верховної Ради Володимир Мороз.

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Мороз також зазначив, що підвищення тарифів ймовірно впроваджуватиметься поступово, а остаточне рішення ухвалюватиме НКРЕКП.

Володимир Мороз Очільник підкомітету з питань електроенергетики Верховної Ради Ви ж знаєте, хто приймає сьогодні та виставляє вже ціну. Це НКРЕКП і які регулюють, регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час. Я думаю, що сьогодні це дуже підступно, дуже підступно, тому що люди цього не витягнуть.

Він підкреслив, що зростання тарифів на електроенергію може призвести до збільшення вартості товарів, що позначиться на кінцевих споживачах.

Зауважте! Наразі єдиний тариф на електроенергію для населення в Україні становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, за даними Міністерства енергетики, реальна ринкова вартість електроенергії досягає 7,5 гривні за кіловат-годину. Це створює передумови для можливого подальшого підвищення тарифів до рівня ринкової вартості.