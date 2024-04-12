Нові доплати для військових: скільки отримають бійці на першій лінії

Уряд остаточно ухвалив постанову про доплату в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на "нулі". Така виплата буде передбачена для військовослужбовців, а також поліцейських.

Хто отримає доплату

70 тисяч гривень будуть нараховуватися додатково до основної зарплатні військовослужбовців, що складає 20-25 тисяч гривень, а також до премій у розмірі 100 тисяч гривень.

Читайте також Чи вплине зростання мінімальної зарплатні на економічне становище в Україні

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії.

Які виплати мають військовослужбовці

Виплати військовослужбовцям під час воєнного стану діляться на два основних види:

Щомісячне грошове забезпечення, яке включає:

Посадовий оклад;

Оклад за військове звання;

Надбавку за вислугу років.

Додаткова винагорода, що містить:

Надбавки, розмір яких може складати 30, 50, та 100 тисяч гривень залежно від конкретних умов служби.

Додаткове грошове забезпечення враховує особливості служби, наприклад: