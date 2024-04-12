Кто получит доплату

70 тысяч гривен будут начисляться дополнительно к основной зарплате военнослужащих, что составляет 20-25 тысяч гривен, а также к премиям в размере 100 тысяч гривен.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, которые выполняют боевые задачи на первой линии.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения боевых задач на первой линии.

Какие выплаты имеют военнослужащие

Выплаты военнослужащим во время военного положения делятся на два основных вида:

Ежемесячное денежное обеспечение, которое включает:

Должностной оклад;

Оклад за воинское звание;

Надбавку за выслугу лет.

Дополнительное вознаграждение, которое включает в себя:

Надбавки, размер которых может составлять 30, 50, и 100 тысяч гривен в зависимости от конкретных условий службы.

Дополнительное денежное обеспечение учитывает особенности службы, например: