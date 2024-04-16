Гетманцев розповів, як будуть покриті виплати військовим на 70 тисяч

Уряд планує забезпечити доплати в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям та поліціянтам, що перебувають на передовій. Вони будуть покриті коштом податків та облігацій внутрішньої державної позики.

Як профінансують виплати

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що коштів на додаткове забезпечення військовослужбовців цілком вистачить.

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Він пояснив, що більшість ідей стосовно перерозподілу коштів з фінансування телемарафону, а також скорочення чисельності державного апарату не відповідають дійсності. Гетманцев розповів, як насправді знаходитимуться кошти на доплати.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. Стільки, скільки буде потрібно. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків.

Гетманцев зазначив, що минулого року щоденне утримання армії коштувало державному бюджету 5 мільярдів гривень.

Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення,

– пояснює чиновник.

Він також підкреслив, що Україна повинна уникати фінансування військових потреб шляхом емісії гривні.

70 тисяч для військових на "нулі"

Нещодавно парламент України ухвалив постанову, яка вимагає від уряду затвердити виплату у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які знаходяться на передовій і виконують бойові завдання. Крім того, оголошено про плани внесення законопроєкту, що стосується ротації військових.

! Виплати військовослужбовцям під час воєнного стану поділяються на щомісячне грошове забезпечення та додаткові винагороди, включно з надбавками в розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

У 2024 році система виплат військовослужбовцям включає:

Основне грошове забезпечення, яке складається з посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Додаткове грошове забезпечення, яке враховує надбавки за особливості проходження служби.

Згідно з заявою заступника міністра оборони Юрія Джигира, у 2024 році на фінансування військовослужбовців передбачено 751,3 мільярда гривень.