Как профинансируют выплаты

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что средств на дополнительное обеспечение военнослужащих вполне хватит.

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Он пояснил, что большинство идей относительно перераспределения средств по финансированию телемарафона, а также сокращение численности государственного аппарата не соответствуют действительности. Гетманцев рассказал, как на самом деле будут находиться средства на доплаты.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Первое. За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. Столько, сколько будет нужно. Второе. За счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса прежде всего банков.

Гетманцев отметил, что в прошлом году ежедневное содержание армии стоило государственному бюджету 5 миллиардов гривен.

Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение,

– объясняет чиновник.

Он также подчеркнул, что Украина должна избегать финансирования военных нужд путем эмиссии гривны.

70 тысяч для военных на "нуле"

Недавно парламент Украины принял постановление, которое требует от правительства утвердить выплату в размере 70 тысяч гривен военнослужащим, которые находятся на передовой и выполняют боевые задачи. Кроме того, объявлено о планах внесения законопроекта, касающегося ротации военных.

Напомним! Выплаты военнослужащим во время военного положения делятся на ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения, включая надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

В 2024 году система выплат военнослужащим включает:

Основное денежное обеспечение, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Дополнительное денежное обеспечение, которое учитывает надбавки за особенности прохождения службы.

Согласно заявлению заместителя министра обороны Юрия Джигира, в 2024 году на финансирование военнослужащих предусмотрено 751,3 миллиарда гривен.