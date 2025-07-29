Хакери зламали російський "Аерофлот": скільки грошей компанія втратила за добу

Хакери Silent Crow отримали доступ до баз "Аерофлоту", через що довелося скасовувати рейси. За добу компанія могла втратити сотні мільйонів рублів.

Яких збитків завдали хакери "Аерофлоту"?

28 липня хакети атакували IT-системи авіакомпанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Silent Crow.

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За даними одного з російських видань, скасування одного рейсу (виходячи із середньої ціни квитка у 20 000 рублів) у середньому обходиться "Аерофлоту" в 2,4 мільйона рублів. Тому, зважаючи на ємність повітряного судна в 120 крісел, "Аерофлот" за день втратив близько 259,2 мільйона рублів.

Інше джерело вважає, що з урахуванням витрат на відновлення IT-інфраструктури, недоотриманих доходів за непродані авіаквитки та скасування рейсів збитки компанії можуть досягати декількох мільярдів рублів.

Що відомо про хакерську атаку на "Аерофлот"?

За словами самих хакерів, вони перебували всередині корпоративної мережі найбільшої російської авіакомпанії протягом року. У результаті їм вдалося вивантажити повну базу даних історії перельотів, скомпрометувати критичні корпоративні системи та отримати контроль над комп'ютерами співробітників.

У Silent Crow зазначили, що було знищено близько 7 000 серверів, а обсяг отриманої інформації становить 12 ТБ баз даних, 8 ТБ файлів із Windows Share і 2 ТБ корпоративної пошти.

Персональні дані всіх росіян, які колись літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож – правда, без багажу та в один кінець,

– повідомили хакери.

Генпрокуратура Росії також підтвердила, що причиною збою стала хакерська атака на "Аерофлот".