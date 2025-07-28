Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Які наслідки екстреної посадки літака?

Літак з пасажирами, що летів з російського Іжевська, подав сигнал лиха під час польоту. Екіпажу вдалося здійснити екстрену посадку.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, інцидент стався 28 липня з лайнером Embraer 190, який виконував рейс до Азербайджану. За попередніми даними, борт подав сигнал про аварійну ситуацію над Каспійським морем.

Після сигналу тривоги екіпаж ухвалив рішення здійснити вимушену посадку в Махачкалі. Інформації щодо постраждалих внаслідок аварійної посадки немає.

Днями в Росії розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебували 43 людини. Повітряне судно вже раніше потрапляло в авіаційні інциденти.

Літак майже вичерпав свій граничний експлуатаційний термін у 50 років, але попри це продовжував використовуватися для пасажирських перевезень. Він виконував рейс із Хабаровська, а його уламки знайшли за 15 кілометрів від Тинди.