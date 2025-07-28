Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие последствия экстренной посадки самолета?

Самолет с пассажирами, летевший из российского Ижевска, подал сигнал бедствия во время полета. Экипажу удалось совершить экстренную посадку.

Как сообщают пропагандистские СМИ, инцидент произошел 28 июля с лайнером Embraer 190, который выполнял рейс в Азербайджан. По предварительным данным, борт подал сигнал об аварийной ситуации над Каспийским морем.

После сигнала тревоги экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Махачкале. Информации о пострадавших в результате аварийной посадки нет.

На днях в России разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 43 человека. Воздушное судно уже ранее попадало в авиационные инциденты.

Самолет почти исчерпал свой предельный эксплуатационный срок в 50 лет, но несмотря на это продолжал использоваться для пассажирских перевозок. Он выполнял рейс из Хабаровска, а его обломки нашли в 15 километрах от Тынды.