Более того, он уже попадал в инциденты. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о разбившемся АН24?

По данным портала Russiaplanes, самолет с бортовым номером RA-47315 выпустили в январе 1976 года. До 1993 года его эксплуатировал "Аэрофлот", позже "Нижегородские авиалинии" и "Ижавиа", а с 2021 года – авиакомпания "Ангара".

Ан-24 уже отлетал практически весь определенный производителем срок эксплуатации в 50 лет. Однако он продолжал перевозить пассажиров, поскольку в условиях санкций российские авиакомпании не могут найти замены.

По информации Росавиации, Ан-24 попал в 4 авиаинцидента с 2018 года. Кроме того, с 2022 года на нем по меньшей мере 2 раза фиксировали технические неисправности. В частности, в мае 2022 года у самолета отказал генератор, а в марте 2025 года экипаж запросил возвращение на место стоянки из-за проблем с радиосвязью.

Установленный производителем срок службы Ан-24 составляет 50 лет, однако его продлили до 60 лет (для разбившегося самолета – до 2036 года),

– говорится в сообщении.

Интересно, что с 2010 года в стране-агрессоре произошли еще 3 катастрофы Ан-24 с жертвами.

Напомним, самолет выполнял рейс, вылетев из Хабаровска в 07:36 по местному времени. Обломки борта и его фюзеляж нашли в 15:26 в 15 километрах от Тынды.

В России уже открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Среди версий – неисправность и человеческий фактор, в частности ошибки экипажа при посадке.