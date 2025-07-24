Воздушное судно Ан-46 следовало по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. В Благовещенске некоторые пассажиры вышли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Перед полетом россияне заметили тревожные детали

Перед началом полета пассажиры самолета Ан-24 заметили испарения возле багажной полки. После этого часть людей вышли в Благовещенске, а самолет продолжил рейс до Тынды.

Одна из пассажирок, которая тоже покинула самолет, сообщила, что он сразу напугал многих людей.

Он старый, что п..ц,

– сказала она.

Всего в Благовещенске вышли 21 человек, а на пустые места сели новые пассажиры. До Тынды они не долетели несколько километров.

Напомним, что на борту находились 43 пассажира и 6 членов экипажа. Поисковые службы обнаружили обломки самолета и фюзеляж, что горел примерно в 15 километрах от места прибытия. По предварительным данным, самолет полностью разрушен, и шансов на выживание у пассажиров не осталось. Причины катастрофы пока не установлены.