Повітряне судно Ан-46 прямувало за маршрутом Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда. У Благовіщенську деякі пасажири вийшли. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Перед польотом росіяни помітили тривожні деталі

Перед початком польоту пасажири літака Ан-24 помітили випари біля багажної полиці. Після цього частина людей вийшли в Благовіщенську, а літак продовжив рейс до Тинди.

Одна з пасажирок, яка теж покинула літак, повідомила, що він одразу налякав багатьох людей.

Він такий старий, що п..ц,

– сказала вона.

Загалом у Благовіщенську вийшли 21 особа, а на порожні місця сіли нові пасажири. До Тинди вони не долетіли кілька кілометрів.

Нагадаємо, що на борту перебували 43 пасажири та 6 членів екіпажу. Пошукові служби виявили уламки літака та фюзеляж, що палав приблизно за 15 кілометрів від місця прибуття. За попередніми даними, літак повністю зруйнований, і шансів на виживання у пасажирів не залишилося. Причини катастрофи наразі не встановлені.