Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про масштабну пожежу в Росії?

У російському міністерстві у справах надзвичайних ситуацій підтвердили, що пожежа спалахнула близько 08:30 24 липня. На момент загоряння в будівлі не було відвідувачів.

В адміністрації міста підкреслили, що внаслідок ліквідації пожежі постраждав співробітник пожежної охорони.

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Загоряння сталося в місцевому універмазі "Русь". Дві співробітниці "Дитячого світу" перебували в ліфті, що застряг, проте згодом їх врятували.

На місці надзвичайної ситуації працюють 84 спеціалісти та 29 одиниць техніки,

– розповіли російські ЗМІ.

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Журналісти повідомили, що вогонь охопив 1300 квадратних метрів. У будівлі було багато побутової техніки, ювелірні вироби, також там був "Дитячий світ", "Фікспрайс" та "Галамарт".