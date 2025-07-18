Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У мережі також публікують відповідні кадри, на них видно густий дим.

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Що відомо про пожежу у Ростові?

У Ростові-на-Дону, що на півдні Росії, місцеві пабліки публікують відео пожежі. За попередньою інформацією, там на місці горить військова частина. На оприлюднених кадрах видно сильне задимлення у місті.

Пожежа у військовій частині у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Згідно з оприлюдненою інформацією, радше за все пожежа спалахнула на території військової частини на перехресті проспекту Соколова та Червоноармійської вулиці. Повідомляють, що на місці вже працюють пожежники.

На вулиці Червоноармійська, 97 в Ростові-на-Дону дійсно знаходиться в/ч 74330 - це поряд з перехрестям з проспектом Соколова,

– ідеться у повідомленні.

Військова частина горить у Ростові: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у Ростові-на-Дону також сталася масштабна пожежа на складі побутової техніки, площа якої збільшилася з 2,2 до 9,1 тисячі квадратних метрів, у такому разі це була пожежа 4 рангу складності.