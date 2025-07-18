Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. В сети также публикуют соответствующие кадры, на них видно густой дым.

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Что известно о пожаре в Ростове?

В Ростове-на-Дону, что на юге России, местные паблики публикуют видео пожара. По предварительной информации, там на месте горит военная часть. На обнародованных кадрах видно сильное задымление в городе.

Пожар в воинской части в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Согласно обнародованной информации, скорее всего пожар вспыхнул на территории воинской части на перекрестке проспекта Соколова и Красноармейской улицы. Сообщают, что на месте уже работают пожарные.

На улице Красноармейская, 97 в Ростове-на-Дону действительно находится в/ч 74330 - это рядом с перекрестком с проспектом Соколова,

– говорится в сообщении.

Воинская часть горит в Ростове: смотрите видео

Напомним, недавно в Ростове-на-Дону также произошел масштабный пожар на складе бытовой техники, площадь которого увеличилась с 2,2 до 9,1 тысячи квадратных метров, в таком случае это был пожар 4 ранга сложности.