Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РосСМИ.

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Что известно о загадочном исчезновении

Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тинда. По сообщениям РосСМИ, вблизи конечной точки воздушное судно не прошло контроль. Связи с самолетом нет.

Ан-24 готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего связь с ним исчезла.

На поиски Ан-24 отправили вертолет Ми-8 и наземную группировку из 12 человек.

Авиационный коллапс накануне

Напомним, что 20 – 21 июля из-за атаки неизвестных беспилотников в московских аэропортах начались задержки рейсов, длившиеся до 12 часов. 75 рейсов пришлось отменить, а 140 перенесли в аэропорту "Шереметьево". Во "Внуково" также не удалось вовремя выполнить 17 рейсов.

Около 9 рейсов пришлось задержать в аэропортах Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и на Сахалине.