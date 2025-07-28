Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Silent Crow.

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Что известно о кибератаке на "Аэрофлот"?

В "Аэрофлоте" заявили, что в работе информационных систем произошел сбой – из-за этого "сервисы могут работать некорректно". При этом конкретной причины сбоя представители компании не раскрыли.

В московском аэропорту "Шереметьево", главном хабе "Аэрофлота", образовалась значительная пробка из пассажиров. По сообщениям российских телеграм-каналов, сотни людей не смогли вылететь из-за массовых отмен рейсов.

Отмечается, что "Аэрофлот" отменил уже около 50 рейсов.

Тем временем хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что в ходе операции, которая длилась около года, они проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также записям телефонных разговоров внутри компании.

По словам самих хакеров, им удалось полностью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление потребует, возможно, десятки миллионов долларов. Убытки – стратегические,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что хакерская группа Silent Crow ранее уже брала на себя ответственность за кибератаки, в частности, за взлом базы данных Росреестра.