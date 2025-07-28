Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Які наслідки кібератаки на "Аерофлот"?

Хакери угрупувань Silent Crow та "Кіберпартизани BY" стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".

Судячи з заяви, вони проводили операцію протягом року і за цей час проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів та систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії.

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Також хакери стверджують, що їм вдалося знищити близько 7000 фізичних та віртуальних серверів.

Тим часом в "Аерофлоті" заявили, що скасовано 42 рейси: як наслідок, пасажири просто застрягли в аеропортах. Лише згодом росіянам оголосили, що вони зможуть полетіти рейсами інших авіакомпаній.

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Нагадаємо, за словами самих хакерів, сервіси, які постраждали під час кібератаки, тепер недоступні чи знищені, а відновлення вимагатиме, ймовірно, десятки мільйонів доларів.