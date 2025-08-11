Чотири атомні реактори на французькій АЕС "Гравелін" довелося вимкнути пізно ввечері у неділю. Їхню роботу зупинив рій медуз, який потрапив у систему охолодження.

Чому зупинили роботу АЕС?

АЕС "Гравелін" має у своєму складі 6 енергоблоків. Оскільки два реактори перебувають на плановому техобслуговуванні, виробництво енергії на станції через інцидент з медузами повністю зупинили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За повідомленням компанії-оператора EDF, реактори №2, 3 і 4 на станції автоматично зупинилися близько півночі, коли фільтри насосних станцій забилися медузами. Реактор №6 вийшов з ладу кілька годин потому з тієї ж причини.

У компанії зазначили, що поки не знають, який саме вид медуз спричинив зупинку французьких реакторів. Наразі спеціалісти працюють над безпечним відновленням реакторів.

Однак насоси та фільтри нібито не пошкоджені, а лише потребують очищення. Тому реактори невдовзі зможуть знову запрацювати.

Важливо! Розташована на півночі Франції, АЕС "Гравелін" є однією з найбільших в країні. Її атомні реактори виробляють по 900 мегаватів кожен, а загалом – 5,4 гігавата. Атака медуз не вплинула на безпеку на станції і не завдала шкоди людям та довкіллю.

Як медузи дісталися системи охолодження?

"Гравелін" охолоджується за допомогою каналу, що сполучений з Північним морем.

На думку фахівців, атака медуз на АЕС, ймовірно, пов'язана з підвищенням температури води через глобальне потепління.

Пляжі біля АЕС в останні роки теж потерпають від нашестя медуз з тієї ж причини, а також через появу інвазивних видів, не притаманних цьому регіону.

Медузи розмножуються швидше в теплій воді, і через те, що Північне море стає теплішим, період їх розмноження розширюється. Усі говорять про ядерну енергетику як про чисту, але ми не замислюємося про несподівані наслідки теплового забруднення,

– зазначив морський біолог Дерек Райт.

Варто знати! Інвазивний вид, а саме азійська місячна медуза, з'явився у Північному морі у 2020 році. Вона поширена у портах та каналах з великою кількістю зоопланктону. Раніше АЕС Японії, Китаю та Індії стикалися зі схожими проблемами через нашестя цих медуз.