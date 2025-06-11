Як зросли ціни на електроенергію в Європі

Французький енергетичний концерн Electricite de France SA (EDF) у вівторок, 10 червня, заявив, що на трубах реактора Civaux 2 в центральній Франції виявили сліди "корозії під напругою", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Заява EDF викликала занепокоєння у Європі через можливе скорочення виробництва енергії й призвела до різкого стрибка цін на електроенергію.

У середу французький річний контракт на електроенергію подорожчав на 8,4% – до 67,50 євро за мегават-годину – це найвищий рівень з лютого 2025 року.

Контракт на серпень, коли попит на електроенергію у Франції сягає піка, виріс на 13%.

Важливо! Ціни на електроенергію також зросли у Великій Британії та Німеччині, оскільки обидві країни залежать від французького імпорту. Зокрема, контракт в Німеччині подорожчав на 2,92% – до 89,40 євро за мегават-годину.

Чому ростуть ціни на електроенергію в Європі

У 2022–2023 роках французький енергетичний концерн EDF вже зупиняв частину своїх АЕС, щоб усунути тріщини в трубопроводах. Тоді ціни на енергію в Європі теж стрімко зросли.

Наразі, за повідомленням La Tribune, реактор атомної станції Civaux 2 перебуває на технічному обслуговуванні, яке розпочалося ще у квітні.

Тепер його запуск можуть відкласти, оскільки EDF говорить, що результати перевірок трубопроводів поки не готові.

При цьому АЕС французької компанії залишаються основою енергосистеми Західної Європи.

Варто знати! Європа загалом вийшла з енергетичної кризи, яка виникла після різкого скорочення імпорту російського газу. Проте її енергоринки дуже чутливі до проблем у найбільшій системі атомної енергетики в регіоні.