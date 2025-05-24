Як подорожчає електроенергія у червні 2025
Український уряд не планує підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів з 1 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.
Тобто, вартість електроенергії і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину. Як сказав Денис Шмигаль, діятиме ПСО ще щонайменше 5 місяців.
Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину,
– каже Шмигаль.
До того ж варто зауважити, що є громадяни, які мають право платити за електроенергію значно менше. Зокрема, це власники двозонних лічильників. Для таких осіб тариф ділиться так:
- денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годин