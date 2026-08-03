Угорщина отримала короткий перепочинок: зупинку єдиної АЕС відклали

Угорщина поки уникла повної зупинки єдиної атомної електростанції "Пакш", яка опинилася під загрозою через рекордне обміління Дунаю. Однак уже наприкінці тижня її можуть відключити.

Чому відклали зупинку АЕС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що АЕС, ймовірно, ще попрацює на зниженій потужності у понеділок та вівторок, пише Reuters.

За словами очільника уряду, впродовж цих двох днів, можливо, зможе продовжити роботу остання турбіна, яка виробляє 240 мегаватів електроенергії.

Це дуже хороша новина, адже повної зупинки станції вдасться уникнути в один із днів із найвищим споживанням електроенергії,

– наголосив Мадяр.

Втім, ситуація залишається критичною. Рівень води в Дунаї, яку використовують для охолодження реакторів, продовжує падати. Тому пізніше цього тижня АЕС можуть повністю зупинити.

Наразі станція потужністю 2 гігавати, яка зазвичай забезпечує близько половини потреб країни в електроенергії, працює лише трохи більш ніж на 10%.

Як Угорщина економить електроенергію

Через поступове скорочення генерації на АЕС влада планує збільшити імпорт електроенергії, адже через спеку споживання зростає.

Найкритичніші п'ять днів починаються саме зараз... Енергосистема та система водопостачання зазнають дедалі більшого навантаження,

– попередив Мадяр.

Водночас прем'єр додав, що після звернення уряду населення та бізнес добровільно скоротили споживання електроенергії. Лише за один день навантаження на енергосистему зменшилося на 700 мегаватів – приблизно стільки виробляє півтора енергоблока "Пакш".

До економії долучаються й великі компанії. Зокрема, фармацевтичний виробник Richter оголосив, що протягом наступних трьох тижнів скоротить власне споживання електроенергії більш ніж удвічі.

Також компанія щодня постачатиме до мережі 4 мегавати електроенергії, виробленої на своїй сонячній електростанції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 31 липня, Петер Мадяр попередив, що Угорщина опинилася на порозі енергетичної кризи, оскільки АЕС "Пакш", можливо, доведеться з понеділка зупинити через обміління Дунаю.