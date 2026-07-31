Чому зупиняють єдину АЕС

АЕС тимчасово припинить роботу через рекордно низький рівень води в Дунаї, повідомив у відеозверненні прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Ситуацію ускладнює також аварія на електростанції "Дунаменті". Через технічну несправність станція вийшла з ладу.

Водночас через літню спеку у країні очікується історично високий попит на електроенергію.

Не пізніше понеділка угорська енергосистема втратить 2 000 мегаватів генерації, тоді як через посилення спеки попит на електроенергію серед населення та установ лише зростатиме,

– заявив Мадяр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які надзвичайні заходи запроваджують

У зв'язку з цим, за розпорядженням угорського оператора енергосистеми MAVIR, найближчими днями в країні запровадять обмеження електроенергії для промислових підприємств та великих споживачів.

Йдеться, зокрема, про:

заводи з виробництва акумуляторів;

цементні підприємства;

хімічні заводи;

автомобільні підприємства;

інші великі промислові об'єкти.

Оператор енергосистеми уже звернувся до великих споживачів із вимогою скоротити використання електроенергії у критичний вечірній період.

Якщо добровільно зменшити споживання не вдасться, влада може у деяких випадках навіть тимчасово зупинити заводи. Наразі готують відповідне законодавство.

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми уряд Угорщини також планує:

залучити резервні потужності угорських електростанцій;

забезпечити необхідний імпорт електроенергії;

скоротити споживання електроенергії у державних установах.

Окремо Мадяр Петер звернувся до громадян із закликом ощадливо використовувати електроенергію та перенести найбільш енергомісткі справи, як заряджання електромобілів і використання кондиціонерів, поза піковий період з 17:00 до 22:00 години.

Ці кроки необхідні для того, щоб уникнути колапсу електроенергетичної системи,

– наголосив прем'єр.

Разом з тим він попередив про можливі аварійні відключення у разі погіршення ситуації.

До слова, атомна електростанція "Пакш" розташована за 100 кілометрів від Будапешта. Вона працює з 1980-х років і є єдиною в країні.

Нагадаємо, Центральна Європа потерпає від масштабної посухи, яка різко знизила рівень води в Дунаї – найбільшій річці регіону. Найкритичніша ситуація склалася в Будапешті, де вранці 30 липня рівень води опустився до лише 23 сантиметрів.