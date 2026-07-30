Дунай – це ріка, що протікає територією одразу десяти країн – від південного заходу Німеччини до Чорного моря. І у багатьох місцях обсяг води в ньому досягнув рекордно низького рівня, пише Associated Press.

Що відомо про рівень води в Дунаї?

Через обміління Дунаю внаслідок посухи в багатьох місцях з-під води проступили піщані мілини, скелі та навіть затонулі кораблі, що раніше майже ніколи не було видно. Але найгірша ситуація у Будапешті: там вранці середи рівень води становив всього 23 сантиметри.

Попередній історичний мінімум встановили у 2018 році – тоді він становив 33 сантиметри. І за прогнозами, найближчими днями рівень води тільки падатиме, а ось температура зростатиме та досягне 38 градусів.

Обміління вже вплинуло на судноплавство: круїзні лайнери не можуть швартуватися у центрі Будапешта, а практично усі вантажні перевезення річкою зупинили. Подібні проблеми є і в Болгарії: у вівторок поліції довелося евакуювати 186 туристів, що застрягли на круїзному лайнері неподалік від міста Відін. Він сів на мілину, а в пасажирів судна "Вікінг Уллур" закінчилася їжа та питна вода.

52 членам екіпажу, скоріш за все, доведеться залишатися на борту ще тривалий час, поки рівень води не підійметься знову.

Фотограф Габор Кертес, що зазнімкував незвичний стан Дунаю біля мосту Маргіт у Будапешті, поділився, що зміни у рівні води вражають.

Голі скелі, сухі піщані мілини навколо опор мосту... усе це шокує, коли бачиш, яким усе було раніше і яким стало зараз. Куди це приведе, що буде далі? Ми цього ще не знаємо, але це має бути наслідком зміни клімату,

– розповів він.

Проявляється не тільки пісок – біля цього ж мосту минулого тижня знайшли авіабомбу часів Другої світової війни, і через це переправу довелося тимчасово закрити.

Але обміління Дунаю вплинуло не лише на транспорт, але й на роботі атомної енергетики. У Румунії через недостатній стік річки влада зупинила один з реакторів АЕС Чернаводе. На угорській АЕС "Пакш" вже почалися аналогічні дії – а ця станція забезпечує практично половину виробництва електроенергії в країні.