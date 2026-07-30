Дунай – это река, протекающая по территории сразу десяти стран – от юго-запада Германии до Черного моря. И во многих местах уровень воды в ней достиг рекордно низкого значения, пишет Associated Press.

Что известно о уровне воды в Дунае?

Из-за обмеления Дуная в результате засухи во многих местах из-под воды проступили песчаные отмели, скалы и даже затонувшие корабли, которые раньше почти никогда не были видны. Но хуже всего обстоит дело в Будапеште: там утром в среду уровень воды составлял всего 23 сантиметра.

Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в 2018 году – тогда он составлял 33 сантиметра. И, по прогнозам, в ближайшие дни уровень воды будет только падать, а вот температура будет расти и достигнет 38 градусов.

Мелководье уже повлияло на судоходство: круизные лайнеры не могут швартоваться в центре Будапешта, а практически все грузовые перевозки по реке приостановлены. Подобные проблемы есть и в Болгарии: во вторник полиции пришлось эвакуировать 186 туристов, застрявших на круизном лайнере недалеко от города Видин. Он сел на мель, а у пассажиров судна "Викинг Уллур" закончились продукты и питьевая вода.

52 членам экипажа, скорее всего, придется оставаться на борту еще долгое время, пока уровень воды снова не поднимется.

Фотограф Габор Кертес, запечатлевший необычное состояние Дуная у моста Маргит в Будапеште, поделился, что изменения уровня воды поражают.

Обнаженные скалы, сухие песчаные отмели вокруг опор моста... все это шокирует, когда видишь, каким все было раньше и каким стало сейчас. Куда это приведет, что будет дальше? Мы этого еще не знаем, но это, вероятно, является следствием изменения климата,

– рассказал он.

Обнажается не только песок – возле этого же моста на прошлой неделе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего переправу пришлось временно закрыть.

Но обмеление Дуная повлияло не только на транспорт, но и на работу атомной энергетики. В Румынии из-за недостаточного стока реки власти остановили один из реакторов АЭС Чернаводе. На венгерской АЭС "Пакш" уже начались аналогичные меры – а эта станция обеспечивает практически половину производства электроэнергии в стране.