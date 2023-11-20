"Енергоатом" привів до ладу всі дев'ять енергоблоків на АЕС

Відтепер всі енергоблоки електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, виробляють електроенергію. Нещодавно плановий ремонт закінчили на 9-му енергоблоці.

Масштабний ремонт

Кілька місяців тому стартувала велика ремонтна кампанія на атомних станціях. Крім того, фахівцям "Енергоатому" вдалося звести до мінімуму використання російського палива на атомних блоках ВВЕР 440.

Читайте також Фінансовий радник: що входить до обов’язків цих фахівців і коли до них варто звертатись

В Міністерстві енергетики кажуть, що вкрай важливо, що ремонтну кампанію вдалося завершити до початку зими. Атомники зробили усе необхідне, щоб блоки працювали і видавали електроенергію в мережу до завершення ОЗП.

Саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону,

— зазначає Міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, вже цьогоріч енергоблоки працюватимуть на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції. Це дозволило "поставили крапку" в монополії Росії на цьому сегменті ринку ядерного палива.