Масштабный ремонт

Несколько месяцев назад стартовала крупная кампания по ремонту на атомных станциях. Кроме того, специалистам "Энергоатома" удалось свести к минимуму использование российского топлива на атомных блоках ВВЭР 440.

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В Министерстве энергетики говорят, что очень важно, что ремонтную кампанию удалось завершить к началу зимы. Атомщики сделали все необходимое, чтобы блоки работали и выдавали электроэнергию в сеть до завершения ОЗУ.

Именно атомное поколение обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии. Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, позволяющая выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и этого отопительного сезона,

– отмечает Министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме того, уже в этом году энергоблоки будут работать на топливе, производимом на заводе компании в Швеции. Это позволило "поставить точку" в монополии России на этом сегменте рынка ядерного топлива.