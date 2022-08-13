Fitch і S&P погіршили рейтинг України до обмеженого дефолту

Агентства Fitch і S&P погіршили кредитні рейтинги України. Причиною стало відтермінування платежів за державним боргом на два роки.

Нещодавно у Міністерстві фінансів заявили, що терміни погашення всіх 13 серій суверенних єврооблігацій буде продовжено на два роки. Купонні платежі також відтерміновуються на цей період.

Таким чином Україна за ці два роки зможе зекономити майже 6 мільярдів доларів. Але рейтингові агентства вважають, що це дефолт.

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Кредитний рейтинг України у Fitch та S&P погіршився

Fitch розглядають це як обмін проблемного боргу і тому знижують рейтинг України до 'RD' (restricted default). А всі випуски облігацій – до 'D'. Раніше вони розміщувалися на переддефолтному рівні 'C'.

S&P визначив рейтинг України тепер як 'SD' (selective default), а євробондів – на рівні 'D'.

Агентства зможуть вважати, що Україна вийшла з дефолту тоді, коли реструктуризація комерційного боргу у іноземній валюті набуде чинності. Її рейтинг тоді ж і підвищать.

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