Недавно в Министерстве финансов заявили, что сроки погашения всех 13 серий суверенных еврооблигаций будут продлены на два года. Купонные платежи также откладываются на этот период.

Таким образом, Украина за эти два года сможет сэкономить почти 6 миллиардов долларов. Но рейтинговые агентства полагают, что это дефолт.

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Кредитный рейтинг Украины у Fitch и S&P ухудшился

Fitch рассматривают это как обмен проблемного долга и снижают рейтинг Украины к 'RD' (restricted default). А все выпуски облигаций – в 'D'. Раньше они размещались на преддефолтном уровне 'C'.

S&P определил рейтинг Украины теперь как 'SD' (selective default), а евробондов – на уровне 'D'.

Агентства смогут считать, что Украина вышла из дефолта тогда, когда реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вступит в силу. Ее рейтинг тогда же и повысят.

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